الحريري يستقبل رئيس الوزراء الأرمني.. هذا ما اتفقا عليه

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، محادثات مع نظيره الأرميني كارين كارابيتيان تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كارابيتيان أشار في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري بعد اللقاء الى انه تم الاتفاق على البحث في تأسيس صندوق مشترك لدعم المبادرات، مؤكدا أنه دعا الحريري لزيارة أرمينيا.

اعلان

الحريري الذي شدد على ان العلاقة مع أرمينيا مهمة جدا، قال:”اتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات وأكدنا حرصنا على أن تجتمع اللجنة العليا للبلدين بأقرب وقت”.