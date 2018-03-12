هذا ما عثر عليه الجيش السوري في الغوطة الشرقية!

عثر الجيش السوري اليوم الاثنين على ورشة عمل تابعة للمجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية تستخدم في إنتاج أسلحة كيميائية.

وأكد العقيد في الجيش السوري فراس إبراهيم أنّ القوات السورية عثرت بالقرب من بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية بعد خروج المسلحين منها على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية.

وقال العقيد للصحافيين إنّه “من المرجح أن الذخائر التي عثر عليها تمّ تصنيعها في إطار التحضير لاستفزاز، لاتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية”، بحسب ما نقل موقع “العهد” الإخباري.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعلن السبت الماضي، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يخططون لتمثيل هجمة كيميائية وإلصاقها بالحكومة السورية، منتقداً جهات التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا بعدم التعاون مع الحكومة السورية.

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