رئيس وزراء ارمينيا في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم، في عين التينة رئيس وزراء ارمينيا كارين كاربتيان والوفد المرافق ووزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين، وتطرق الى الاوضاع والتطورات في المنطقة.

وكان بري استقبل ظهر اليوم، في عين التينة النائب جورج عدوان وعرض معه لموضوع الموازنة وضرورة اقرارها .كما تطرق الحديث الى الاوضاع العامة والانتخابات النيابية.

واكد بري ان “المجلس سيعمل كل جهده لأن تقر قبل مطلع نيسان”.

بعد اللقاء، قال عدوان: “زيارة الرئيس بري اليوم، تمحورت حول ضرورة مناقشة الموازنة وإقرارها والعمل على أن تكون موازنة تقشف نظرا لصعوبة الوضع المالي والاقتصادي. وأكد الرئيس بري جهوزية المجلس النيابي من تاريخ اليوم لاستلام الموازنة وتوزيعها على النواب والعمل فورا لدراستها في لجنة المال والموازنة، والعمل الدؤوب لإقرارها قبل آخر شهر آذار إذا أمكن”.

وأكد عدوان أن “الموازنة هذه السنة ترتدي مناقشتها طابعا خاصا نظرا لخطورة الوضع الاقتصادي المالي، وحجم خدمة الدين العام، والعجز المتراكم وضرورة اتخاذ تدابير للبدء بوقف التدهور قبل فوات الأوان”.

ثم استقبل وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وعضوية مدعي عام التمييز سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، رئيس مجلس الشورى هنري الخوري، رئيس ديوان المحاسبة احمد حمدان، والنائب العام المالي علي ابراهيم. وجرى البحث في شؤون ومطالب قضائية.