أهالي بريتال يحذّرون من التصعيد

عقد أهالي بلدة بريتال وعائلة مظلوم اجتماعاً في منزل المغدور ياسين مظلوم الذي قضى مساء الجمعة الماضي خلال مداهمة لاحد المطلوبين في بريتال ليعم بعدها البلدة والجوار موجة غضب قضت باقفال الطريق الدولي عند مدخل البلدة يوم السبت الماضي وقد تم فتح الطريق بناء على وعود باجراء تحقيق شفاف وهذا ما لم يحصل حتى الان.

وقد رفضت العائلة تسلم الجثة افساحا في المجال باجراء تحقيق شفاف وتوقيف المرتكبين الى أنه لم يصدر اي بيان حول التحقيقات.

وان أهالي بريتال وعائلة مظلوم لهم ملء الثقة بالقضاء وبالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي وعد بمتابعة مجريات الجريمة, والا الامور في المنطقة متجهة نحو التصعيد.