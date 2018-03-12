الحكم بإعدام 13 امرأة تركية بتهمة الانتماء لـ”داعش”

12 مارس, 2018 - 6:18 مساءً المصدر: وكالات
الحكم بإعدام 13 امرأة تركية بتهمة الانتماء لـ”داعش”

قضت محكمة الجنايات المركزية في العراق، الاثنين، بالإعدام على 13 امرأة تركية لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وذكرت محطة “العهد” الفضائية المملوكة إلى تيار عصائب أهل الحق الشيعية، اليوم الاثنين أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالمؤبد على امرأتين تركيتين بالتهمة نفسها.

وكانت محكمة الجنايات المركزية العراقية أصدرت، الأربعاء الماضي، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد لعدد كبير من نساء تنظيم “داعش” بينهن من يحملن جنسيات عراقية وتركية وأذربيجانية.

12 مارس, 2018

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