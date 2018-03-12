برجك سيدلّك الى صديقتك المفضّلة!

في وقت أصبح إيجاد الصديقة الحقيقية فيه بالأمر الصعب، يمكنك أن تعتمدي على علم الفلك ليقودك الى برج صديقتك المفضلة.

إليكِ توافق الصداقات بين الابراج:

برج الحمل

مولودة الحمل شخصية فريدة من نوعها وكريمة النفس وتقدم الخدمات للجميع وأما صديقتها المفضلة فتنتمي الى برج الدلو عادة.

برج الثور

مولودة الثور تتشارك مع صديقتها أفراحهن وأحزانهن ومن أفضل الصديقات لها مولودة الحوت لأنها مخلصة وذكية ويمكنها أن تتشارك معها الأحاديث الجدية.

برج الجوزاء

تتمتع مولودة الجوزاء بجاذبية كبيرة وهي شخص كريم ومتسامح مع كل ما يرتبكها الأصدقاء بحقها. مولودة الجوزاء انفعالية وقد تفقد السيطرة على نفسها وأما صديقتها الحقيقية فهي من برج الحمل.

برج السرطان

تحب مولودة السرطان أن تكوّن الصداقات مع الآخرين والصديقة الأفضل لها هي من برج الثور، تتدخل مولودة السرطان أحياناً بمشاكل غيرها وهي مزاجية وفي الكثير من الاحيان منطوية على نفسها.

برج الأسد

مولودة الأسد نرجسية وهي عنيدة وتحب الناس من حولها ولكنها أيضاً مغرورة وتحب القيادية وأفضل صديقة لها هي من برج الجوزاء.

برج العذراء

لا تحب مولودة العذراء الأضواء ولكنها تحب تكوين الصداقات وتحب أن تكون مفيدة في كل الأمور التي تقوم بها. من أبرز الأصدقاء الذين يعدون قريبين منها مولودة برج السرطان.

برج الميزان

مولودة الميزان هي صديقة الجميع وتحب أن تعلم كل ما يدور عن الناس القريبين منها. عادة تكون مولودة الميزان دبلوماسية وأما الصديقة المفضلة لها فهي من برج الأسد.

برج العقرب

مولودة العقرب مخلصة عادة لأصدقائها ولكن في الكثير من الأحيان تقلبها الظروف فتصبح شريرة وتحاول الانتقام من كل من يؤذيها، وأما صديقتها القريبة فهي من برج العذراء.

برج القوس

مولودة القوس شخصية صادقة وقلبها طيب ولديها براءة التعبير عما يدور بالها، التزامات مولودة القوس قليلة وأفضل أصدقائها مولودة الميزان.

برج الجدي

تسعى مولودة الجدي الى كسب إعجاب الآخرين بأي طريقة كانت وتحب سماع كلمات الإطراء وتحب الاختلاط بالجميع وصديقتها القريبة هي من برج العقرب.

برج الدلو

صداقات مولودة الدلو كثيرة ومتعددة ولا تمنح ثقتها للآخرين إلا بعد التدقيق بهم. هي امرأة تكره الكذب والخداع وأما صداقتها المفضلة فهي مع برج القوس.

برج الحوت

مولودة الحوت تبحث على الدوام عن أصدقاء أهل للثقة وتحب المرح والتفاؤل فيهم. تحب من يدير الأعمال ببراعة ويكون متقدماً عن الآخرين.