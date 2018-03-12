البخاري: سفير سعودي جديد سيُعيّن في لبنان

12 مارس, 2018 - 8:05 مساءً المصدر: وكالات
البخاري: سفير سعودي جديد سيُعيّن في لبنان

أبلغت المملكة العربية السعودية لبنان سحب السفير وليد اليعقوب من بيروت وإعادته الى وزارة الخارجية بسبب ظروف خاصة به، على أن يتولى الوزير المفوض وليد البخاري إدارة شؤون السفارة حتى تعيين سفير جديد.

في هذا الإطار، زار البخاري بعد ظهر اليوم وزير الخارجية جبران باسيل وأطلعه على التغيير الجديد، مؤكداً أن “هذا التدبير المؤقت لن يؤثر على المسار الإيجابي التصاعدي في العلاقات بين البلدين”، مشدداً على “حرص الرياض الدائم على استقرار لبنان، وعملها الدؤوب من أجل مساعدته في النهوض بمؤسساته ودعمها إياه في المحافل العربية والدولية”.

وقال البخاري إن “سفيراً جديداً سوف يتم تعيينه في لبنان ويمارس مهامه، بعد المرور بالإجراءات الدبلوماسية المعتادة”.

12 مارس, 2018

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