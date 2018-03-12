جنبلاط: بلدية بيروت لا تحب التراث القديم

12 مارس, 2018 - 8:08 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط: بلدية بيروت لا تحب التراث القديم

اعتبر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر” أن “بلدية بيروت نشيطة فوق العادة، كما عهدناها منذ عقود. وها هي تقوم بأعمال بنى تحتية في غالب مناطق بيروت، لكن بلدية بيروت لا تحب التراث القديم، والذي لم يبق منه الا القليل القليل. ففي كل عملية بنى تحتية، تختفي المداميك الصخرية القديمة الجميلة من الارصفة وتستبدل بالباطون البشع”.

12 مارس, 2018

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