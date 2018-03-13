جلسة الحكومة.. كادت “تفرط”

أقرّ مشروع الموازنة في جلسة لمجلس الوزراء عقدت في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” أن الجلسة كادت “تفرط” بعد مناوشات وزارية حول موازنات بعض الوزارات والتوظيفات داخل المؤسسات العامة.

الأمر الذي أشعَر وزير المال علي حسن خليل بوجود محاولات لإعادة النقاش الى بداياته، فبادر الى مغادرة الجلسة بعدما خاطب الجميع بالقول: “لا تحاولوا إعادة النقاش، لقد استغرقنا ساعات وساعات لإنجاز ما هو امامنا، وعلى حدّ علمي كل القوى السياسية وافقت على الارقام والاجراءات فلماذا إعادة النقاش الى نقطة الصفر؟”.