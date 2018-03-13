سوريا.. القبض على شبكة تسرق رواتب الموظفين

فرع الأمن الجنائي بحماة يلقي القبض على أضخم شبكة تزوير مكونة من /17/ موظفاً تورطوا في نهب /820/ مليون سورية من مصارف حماة.

حيث أفاد مصدر في فرع الأمن الجنائي أن هذه الشبكة مارست أضخم عمليات التزوير التي جرت خلال الأزمة و أخطرها من حيث ضخامة المبلغ المختلس ومن حيث تدبيرها وطريقة حياكتها ومستوى المتورطين فيها وهم موظفون في التأمين والمعاشات بالرقة وإدلب وحماة والمصارف التجارية والمصرف الزراعي بحماة.

وأضاف أن عناصر فرع الامن الجنائي تمكنت من مصارة ما قيمته /450/ مليون ليرة من الشبكة والتي كانت قد حولتها إلى دولار و مصوغات من ألماس وذهب وأهم ما تم ضبطته بحوزتها /178/ ألف و/200/ دولار أمريكي وطقم من الماس بوزن /149/غرام تبلغ قيمته /38/ مليون و/680/ الف ليرة وسبائك ذهبية من عيارات مختلفة:

– فمن عيار /24/ قيراط تم ضبط /11/ كيلو ذهب و/349/غرام تبلغ قيمتها /227/ مليون ليرة .

– ومن عيار /21/قيراط تم ضبط /2/كيلو و/477/غرام تبلغ قيمتها /43/ مليون و/600/ الف ليرة .

– ومن عيار /18/ قيراط تم ضبط /38/غرام تبلغ قيمتها /575/ الف ليرة سورية.

– إضافة إلى مبلغ /28/ مليون و/ 66/ألف ليرة سورية و 4 سيارات سياحية فاخرة و عقارات كانت قد اشتراها افراد الشبكة من الاموال المنهوبة.