رسالة دولية إلى بيروت.. وساعات حاسمة

13 مارس, 2018 - 9:23 صباحًا
رسالة دولية إلى بيروت.. وساعات حاسمة

اعلن مرجع سياسي لصحيفة “الجمهورية” انه تبلّغ شخصياً من احد السفراء الغربيين “تأكيدا بأن لا خوف على الاطلاق من اي عمل اسرائيلي حربي ضد لبنان، او بمعنى أدقّ انّ احتمالات حصول عدوان اسرائيلي ضعيفة جداً لأسباب عدة، أوّلها الوضع الداخلي الاسرائيلي المُربك سياسياً، وثانيها، وهنا الاهم، سلاح النفط، الذي بات يشكل سلاحا رادعا لإسرائيل اذ انها بعدما باشرت في استخراج النفط من الحقول المتاخمة للبنان، باتت تخشى مُسبقاً على منصّاتها النفطية من نتائج اي حرب تشنّها، اذ انّ صاروخ كاتيوشا ثَمنه عشرة آلاف دولار يمكن ان يعطّل منصة نفطية قيمتها 200 مليون دولار”.

13 مارس, 2018
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