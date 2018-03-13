بالصور: في جبيل.. شقة سكنية تستخدم مستودعا للمخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بنتيجة المتابعة، وبعد تقاطع المعلومات ضمن سياق التحقيق مع الموقوفَين لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية:- م. ص. (سوري) و – ش. ا. (لبناني)
داهمت قوة من المكتب المذكور إحدى الشقق السكنية في بلدة حبوب – جبيل، تُستخدم كمستودع لتخزين المخدرات، كما تتم في داخلها عمليات تقسيم المواد المخدّرة قبل توزيعها على المروجين في محافظة جبل لبنان، الذين يعملون لصالح أحد أخطر التجّار، المطلوب للقضاء: – ع. ز. إ. حيث ضبط بداخلها كمية كبيرة ومختلفة من المخدرات، موزعة على الشكل التالي:
-/٢٢،٣٢٥/ كلغ . من مادة حشيشة الكيف
-/١٠٦٩/ غ. من مادة السيلڤيا
-/٢٧٩/ غ. من مادة باز الكوكايين
-/٩٣/ غ. من مادة بودرة الكوكايين
-/١٣٣/ غ. من مادة الهيرويين
-/١٩/ غ. من مادة الماريجوانا
-/١٣٩٠/ حبة اكستازي متعدّدة الألوان والأشكال
-/١٠٠٠/ حبة كابتغون
-/٣٩٠٠/ حبة بنزكسول
-/١٢٠/ حبة ريفوتريل
-/٥١٥/ حبة كاريزول
-/٢١٠/ حبة بيبرونورفين
-/١٢٩/ عبوة كيتامين
-/٢٢/ عبوة سيمو
– /١٢/ طابع مخدّر lsd
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.