كنعان: لتطوير وانجاز موازنة 2018

غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلاً: “الاصلاح المالي عمل تراكمي ومتواصل وقد بدأناه منذ فترة طويلة رقابياً وتشريعياً ولا شك ان موازنة 2018 تضمنت عددا من البنود الاصلاحية التي اوصت بها موازنة 2017”.

وأضاف: “سنقوم بواجبنا لتطويرها وانجازها بعد اقل من 6 اشهر من دراسة واقرار الاولى”.

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