باسيل: السياسيون يفاخرون بتوقيف ملف النفط

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه في العام 2010 “وضعنا للمرة الاولى في لبنان خطة طاقوية من ضمنها الكهرباء”.

وقال في افتتاح مؤتمر الطاقة المستدامة: “على اللبنانيين ان يعرفوا انه جرى وضع قانون للنفط في البرّ وليس فقط في البحر بالاضافة الى قانون يتعلق بخط الغاز الساحلي”.

وأمل ان “نتوصل الى انتظام طاقوي وكهربائي للتوصل الى بناء معمل للكهرباء كل سنة، فالدراسات والخطط والمال والكفاءات البشرية متوافرة وما زلنا علقانين في المشكلة عينها نحلّها من خلال المؤتمرات والوعي والضغط”.

ورأى باسيل أن :المشكلة هي بالسياسيين الذين يعرقلون الخطط ويفاخرون انهم يوقفون النفط وخط الغاز الساحلي والكهرباء”.