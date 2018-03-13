هذا ما يحدث اذا وضعتم أسبرين داخل الغسالة!

13 مارس, 2018 - 12:40 مساءً المصدر: مواقع
هذا ما يحدث اذا وضعتم أسبرين داخل الغسالة!

يسعى الجميع إلى جعل الملابس نظيفة وخصوصا الملابس البيضاء أكثر جمالا، نظرا لأن الملابس البيضاء هي الأكثر اتساخا، وهناك من يقوم بطرق كثيرة لجعل الملابس أكثر إشراقا.

ثمة طرق لازالة البقع المتسخة من الملابس، وهناك اكتشاف جديد عن إزالة البقع من الملابس خصوصا الملابس البيضاء يتمثل بوضع أقراص الأسبرين أثناء غسل الملابس.

إن وضع قرص اسبرين في الغسالة أثناء غسيل الملابس يساعد على تجربة غسيل أفضل على الصحة . قوموا بوضع قرص من الأسبرين بعد تفتيته في الغسالة مع المسحوق المستخدم سترون نتائج مذهلة، فسحر قرص الأسبرين يقوم بتثبيت الألوان بشكل غير اعتيادي يكاد يبهر من يستخدمه .

13 مارس, 2018

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