في صيدا.. هدد بإحراق نفسه فمالسبب ؟!

هدد المواطن اللبناني يوسف ح.، (من مواليد 1963)، بإحراق نفسه بعد ان قام برش مادة البنزين عليه داخل مكتب صندوق الزكاة في مبنى دار الافتاء في صيدا، وذلك اعتراضا على عدم حصوله على كامل المساعدات التي يحصل عليها كل شهر من الصندوق وتفاجأ بتقلصها هذا الشهر.

وقد حضر الى المكان عناصر الصليب الاحمر اللبناني وفوج اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وفوج الانقاذ الشعبي، وتم نقله من المكان بعد السيطرة عليه.

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