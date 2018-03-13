مع من تحالفت ميشيل تويني في بيروت الأولى؟

علم “ليبانون ديبايت” ان المرشحة عن المقعد الارثوذكسي في دائرة بيروت الاولى ميشيل جبران تويني بصدد تشكيل لائحة من أبرز نواتها النائب سيرج طورسركيسيان المرشح عن المقعد الأرمني الكاثوليكي، ومرشح حزب الوطنيين الاحرار عن مقعد الأقليات رفيق بازرجي.

وستخوض اللائحة غمار الاستحقاق الانتخابي بتحالفها مع المجتمع المدني, بحيث ستضم اليها وجوه سياسية ذات طابع مدني.

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