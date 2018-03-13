“أوغلو” يتحدث عن اتفاق مع “أميركا” حول “منبج”

أعلنت رئاسة الأركان التركية، يوم الإثنين، أن جيشها و قوات (درع الفرات) تمكنوا من محاصرة مركز مدينة “عفرين” بريف “حلب” منذ 12 آذار 2018 ضمن عملية “غصن الزيتون”.

ونقلت وسائل إعلامية، عن الأركان التركية قولها إنه:«خلال عملية المحاصرة تم السيطرة على مناطق ذات أهمية إستراتيجية»، مضيفةً أن قواتها تمكنت من تحييد 3393 ممن تسميهم ارهابيين منذ بدء العملية في كانون الثاني الماضي.

وأكدت أن:«العملية مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء من أهالي عفرين بريف “حلب”». (عدد ضحايا العدوان بالمئات، والنازحين بعشرات الآلاف، وبقلك عدم إلحاق الضرر بالمدنيين!!).

من ناحيته قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” لوسائل إعلام تركية إن:«”خارطة الطريق” بخصوص مدينة “منبج” التي تسيطر عليها “قسد” قرب الحدود التركية، ستحدد في 19 الشهر الحالي».

وأضاف أن:«”أنقرة وواشنطن” سوف تؤمنان “منبج”، وإلا فإن” أنقرة” ستطلق عملية عسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا والولايات المتحدة ستتعاونان في تنظيم انسحاب الفصائل الكردية من “منبج”، مضيفا أن “تركيا” ستتابع أيضا عملية إعادة الأسلحة التي سبق أن حصل عليها المقاتلون الكرد من “البنتاغون”».

وأشار الوزير التركي إلى أن:«بلاده لا تقدم أي مطالب إلى الحكومة السورية بخصوص “منبج” بريف حلب».

من جهته نفى “نوري محمود” المتحدث باسم “وحدات حماية الشعب” الكردية «تطويق عفرين، مؤكداً في الوقت نفسه أن «القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى المدينة ، مشدداً على أن تصريحات الجيش التركي تهدف إلى نسف وعي المقاتلين الكرد؟».

بدوره قال مسؤول مكتب العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية “ريدور خليل” إن:« الدولة التركية توطن عوائل تركمانية وعربية في القرى التي احتلتها بريف عفرين، منوهاً بأن ذلك يظهر نية الدولة التركية في احتلال عفرين».

وأكد أن:«الدولة التركية ومن خلال عمليات التوطين والاستيطان التي تقوم بها في عفرين تؤسس لصراعات وفتن عرقية عربية كردية تركمانية وتتلاعب بمصير ومستقبل المنطقة».

ويذكر أن العدوان التركي و الفصائل الداعمة له في إطار “غصن الزيتون” بدأ في 20 كانون الثاني 2018 وراح ضحيته مئات المدنيين.