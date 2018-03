ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، خلفا له.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء: “سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!”

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

واختتم الرئيس الأمريكي تغريدته بالقول: “أهنئ الجميع!”.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018