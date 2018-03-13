إسرائيل تستخدم طائرات “درون” لتفريق المتظاهرين

تداولت المواقع الإسرائيلية تقريرا، مفاده أن الجيش الإسرائيلي استخدم لأول مرة طائرات بلا طيار من طراز “فانتوم” لرش الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين قرب السياج الحدودي في غزة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن استخدام الطائرة وهي من نوع “drone” التي تستخدم بالعادة في التصوير، جاء بشكل تجريبي، إذ أمكن بواسطتها تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

In first, Israel uses drones to drop tear gas on Gaza protesters — report https://t.co/XK2USwPeSy via @timesofisrael — Judah Ari Gross (@JudahAriGross) March 12, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 200 فلسطيني تظاهروا الجمعة الماضي بالقرب من الحدود شرق الشجاعية، مشيرة إلى أن استخدام الطائرة تم بشكل تجريبي، وذلك قبل أن يتم اعتمادها كوسيلة عملياتية أساسية لتفريق المظاهرات من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال القائمون على هذا النوع من السلاح، إنه يمكن الجنود الإسرائيليين من تفريق المظاهرات من مسافة أبعد من الوسائل التي يستخدمها الآن، كما يشكل استخدامها عامل ردع للمتظاهرين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات التي استخدمت ضد المظاهرات لم يكن يديرها الجيش بل شرطة الحدود.