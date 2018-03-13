إسرائيل تستخدم طائرات “درون” لتفريق المتظاهرين

13 مارس, 2018 - 3:57 مساءً المصدر: وكالات
إسرائيل تستخدم طائرات “درون” لتفريق المتظاهرين

تداولت المواقع الإسرائيلية تقريرا، مفاده أن الجيش الإسرائيلي استخدم لأول مرة طائرات بلا طيار من طراز “فانتوم” لرش الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين قرب السياج الحدودي في غزة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن استخدام الطائرة وهي من نوع “drone” التي تستخدم بالعادة في التصوير، جاء بشكل تجريبي، إذ أمكن بواسطتها تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 200 فلسطيني تظاهروا الجمعة الماضي بالقرب من الحدود شرق الشجاعية، مشيرة إلى أن استخدام الطائرة تم بشكل تجريبي، وذلك قبل أن يتم اعتمادها كوسيلة عملياتية أساسية لتفريق المظاهرات من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال القائمون على هذا النوع من السلاح، إنه يمكن الجنود الإسرائيليين من تفريق المظاهرات من مسافة أبعد من الوسائل التي يستخدمها الآن، كما يشكل استخدامها عامل ردع للمتظاهرين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات التي استخدمت ضد المظاهرات لم يكن يديرها الجيش بل شرطة الحدود.

13 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل