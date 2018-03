إسرائيل تستخدم طائرات “درون” لتفريق المتظاهرين

تداولت المواقع الإسرائيلية تقريرا، مفاده أن الجيش الإسرائيلي استخدم لأول مرة طائرات بلا طيار من طراز “فانتوم” لرش الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين قرب السياج الحدودي في غزة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن استخدام الطائرة وهي من نوع “drone” التي تستخدم بالعادة في التصوير، جاء بشكل تجريبي، إذ أمكن بواسطتها تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

In first, Israel uses drones to drop tear gas on Gaza protesters — report https://t.co/XK2USwPeSy via @timesofisrael

— Judah Ari Gross (@JudahAriGross) March 12, 2018