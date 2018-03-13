إخلاء سبيل زياد عيتاني وتوقيف سوزان الحاج

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا قراراً بإخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني بعد ثبوت براءته من تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي.

كما أصدر أبو غيدا مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج بعد انتهاء استجوابها الذي دام أكثر من أربع ساعات، حيث حصلت مواجهة بينها وبين المقرصن إيلي غبش.

وقال وكيل المقدّم الحاج المحامي رشيد درباس إنّ الحاج كانت متماسكة خلال الاستجواب وأعادت تاكيد نفي التهم وقالت لإيلي غبش انه يفتري عليها”.

وأضاف: “تقدمت بمذكرة تمهيدية تطلب تاخير الاستجواب الى حين البتّ بقضية عيتاني وأيضا طلب الوكيل استجواب المحققين في جهاز امن الدولة في قضية عيتاني”.

وأفادت المعلومات الصحفية أنّ قرار اخلاء السبيل الذي اصدره القاضي ابو غيدا يحال الى النيابة العامة العسكرية على أن يوافق القاضي بيتر جرمانوس على قرار اخلاء السبيل او يقوم باستئنافه”.

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