المشنوق لزياد عيتاني: مبروك الحرية

بعد صدور قرار إخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني، توجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالتهنئة من زياد والقاضي رياض أبو غيدا وشعبة المعلومات وبيروت. وكتب :”مبروك الحريّة يا زياد، مبروك لرياض أبو غيدا المؤتمن على العدالة، مبروك إلى شعبة المعلومات التي تحمي كلّ لبناني. مبروك للبنان ومبروك يا بيروت وأهلها الصامدين #زياد_عيتاني”.

مبروك الحريّة يا زياد. مبروك لرياض أبو غيدا المؤتمن على #العدالة، مبروك إلى #شعبة_المعلومات التي تحمي كلّ لبناني. مبروك للبنان ومبروك يا #بيروت وأهلها الصامدين… #زياد_عيتاني pic.twitter.com/W0tn0LHx7l — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) March 13, 2018