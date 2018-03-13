المشنوق لزياد عيتاني: مبروك الحرية

13 مارس, 2018 - 4:48 مساءً المصدر: وكالات
المشنوق لزياد عيتاني: مبروك الحرية

بعد صدور قرار إخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني، توجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالتهنئة من زياد والقاضي رياض أبو غيدا وشعبة المعلومات وبيروت. وكتب :”مبروك الحريّة يا زياد، مبروك لرياض أبو غيدا المؤتمن على العدالة، مبروك إلى شعبة المعلومات التي تحمي كلّ لبناني. مبروك للبنان ومبروك يا بيروت وأهلها الصامدين #زياد_عيتاني”.

13 مارس, 2018

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