المقدم الحاج للمقرصن غبش : ” أنت تفتري عليّ”

اعلن الوزير السابق رشيد درباس وكيل المقدم سوزان الحاج ، أن الحاج وخلال التحقيق معها نكرت كل ما وجه اليها من اتهامات، مؤكدا أن لا أدلة قاطعة تدينها.

وأفادت معلومات أن الحاج قالت للمقرصن ايلي غبش أثناء المواجهة بينهما:” أنت تفتري عليّ”.

وطلب درباس تأخير استجواب المقدم الحاج إلى حين البت بملف زياد عيتاني كما طلب الإستماع إلى محققين في أمن الدولة.





وكان قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا استجوب المقدم الحاج، في المحكمة العسكرية. وأصدر مذكرة توقيف بحقها.

وقد سمح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لزوج المقدم الحاج المحامي زياد حبيش بمقابلتها لثلاث مرات في الأسبوع.