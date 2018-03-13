عيتاني بعد إطلاق سراحه: اتُهمت بأبشع تهمة

قال الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني بعد خروجه من مديرية قوى الأمن الداخلي إنّني “اتُهمت بأبشع تهمة وأحيي الرئيس الحريري والرئيس عون والوزير المشنوق”، مؤكّدًا أنّ “فرع المعلومات أنقذ العهد من الفضيحة”.

وأوضح عيتاني أنّ ” التحقيقات كانت صعبة وتوقفت عند كل فاصلة ونقطة”، مشيرًا إلى أنّ “لا أحد ظُلم كما ظلمت”.

من جهته، غرّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على حسابه عبر تويتر قائلاً: “خشبةُ المسرح تنتظرُكَ، كلُّنا سنشاهدُكَ هذه المرّة، كي تروي لنا رحلةَ الظلمِ والحريّة”.