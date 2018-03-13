بالفيديو… هذا ما قاله الحريري لعيتاني!

13 مارس, 2018 - 5:27 مساءً المصدر: وكالات
بالفيديو… هذا ما قاله الحريري لعيتاني!

بعد إطلاق سراحه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، توجه الممثل زياد عيتاني إلى بيت الوسط حيث التقى الرئيس سعد الحريري، شاكرا اياه على كل الجهود التي قام بها من اجل إظهار براءته.

الحريري من جهته، قال: “إن العدالة تحققت لكن لا يمكننا ان ننكر أن هناك ظلما لحق بك. واي جهاز كان سيتلقى معلومات مغلوطة كان سيقوم بما قام به جهاز أمن الدولة”.

وأضاف الحريري: “من حقك أن تعرف ما حصل والقضاء يقوم بهذه المهمة ولو حصلت بعض الأخطاء”.

13 مارس, 2018

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