رئيس وزراء أرمينيا يزور جامعة “هايكازيان”

زار رئيس وزراء أرمينيا كارن كرابتيان، بعد ظهر الثلاثاء 13 آذار، على رأس وفد وزاري واقتصادي، جامعة “هايكازيان” في حرمها في القنطاري في بيروت.

وكان في استقبال الرئيس والوفد المرافق، رئيس الجامعة القسد بولها يدوستيان، اعضاء مجلس الامناء، عمداء ورؤساء الاقسام، أساتذة واداريون ومجموعة حاشدة من الطلاب.

بعد جولة سريعة في حرم الجامعة، استطلع في خلالها الرئيس الزائر المباني التراثية، إضافة الى عرض لانشطة الطلاب، بعدها توجه الوفد الى القاعة الرئيسية، حيث القى رئيس جامعة هايكازيان كلمة رحب في مستهلها بالوفد الضيف، منوها بـ”اهمية تطور العلاقات اللبنانية -الارمينية في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وشدد على “دور الجيل الجديد من الشباب في تعزيز العلاقات بين البلدين لجهة الانماء والتطور في القطاعات كافة”.

ثم تحدث الرئيس كرابتيان عن انطباعات زيارته الى لبنان وعن توثيق وتطوير العلاقات بين البلدين على كل الاصعدة، مشددا على دور الشباب في إزدهار البلدين.

وفي الختام، دون الرئيس كرابتيان كلمة في الكتاب الذهبي للجامعة، واستلم من رئيسها درعا تقديرية.