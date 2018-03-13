جنبلاط: إقالة تلرسون ستدخل العالم في مرحلة من التوترات

13 مارس, 2018 - 6:06 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط: إقالة تلرسون ستدخل العالم في مرحلة من التوترات

اعتبر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” أن “إقالة وزير خارجية اميركا ركس تلرسون بهذه الطريقة يعني أن العالم سيدخل مرحلة من التوترات وربما الحروب ومنطقتنا من الاراضي الخصبة وذات القابلية العالية”، مشيراً إلى أن “يعيش العالم اليوم على مزاج شخص الرئيس الاميركي وصهره وحلقة من المتطرفين”.

وشدد على “أنها مرحلة ستكون اسوأ من ايام الحرب الباردة، الله يستر”.

13 مارس, 2018

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