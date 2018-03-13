درست الابتدائية فقط ..سيدة ألفت 9 كتب وتصمم المواقع الالكترونية!

استطاعت خديجة بيكوز (58 عاما) تحقيق المستحيل في نظر الكثيرين في المجتمع من حولنا، فتلك السيدة التركية لم تكمل دراستها المدرسية وأنهت فقط المرحلة الابتدائية.

إلا أن تلك الظروف لم تمنع السيدة بيكوز من أن تنافس الأدباء والكتاب في إبداعها العلمي والأدبي، وألفت 9 كتب وتبدع أيضا في كتابة الشعر، معتمدة على جهودها الذاتية في اكتساب العلم والمعرفة.

وتعيش السيدة بيكوز في بلدة دورتيول في مدينة هطاي جنوبي تركيا، وتعمل مع عائلتها في الزراعة منذ صغرها، لكن ذلك لم يمنعها من أن تمارس هوايتها بالقراءة والمطالعة وخصوصا في المجال الأدبي.

وتشير بيكوز إلى أنها تحب الأدب والكتابة كثيرا إلا أن نقطة التحول كانت عام 2008 عندما باعت بقرة من الأبقار التي تربيها العائلة، واشترت أول جهاز حاسوب لتستطيع توثيق وكتابة إبداعاتها الأدبية.

إلى جانب ذلك تبدع السيدة بيكوز في مجال تصميم المواقع الالكترونية، والتي تمارسها إلى جانب أحد أبنائها الذي يمتلك مقهى للانترنت. وتشير بيكوز إلى أنها صممت مواقع فنية وأدبية على شبكة الانترنت، وتؤكد أن حبها للتصميم المواقع لا يقل عن حبها للكتابة والمطالعة الأدبية.

وحول طموحاتها المستقبلية، تقول بيكوز أنها كانت تكتب في الماضي “السيناريو”، لذلك تطمح في يوم من الأيام في إنتاج فيلم يجسد كتاباتها.