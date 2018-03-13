تفوق لبناني ضمن المهرجان الباكستاني للطهاة

أقيمت في دولة باكستان مباراة عالمية ضمن المهرجان الباكستاني للطهاة، وقد شارك نخبة من الطهاة اللبنانيين في هذا التحدي الكبير، وهم الأمين العام للاتحاد السيد علي طرابلسي وكل من الشيف علاء حسن، الشيف محمد عباس، الشيف أسامة قدوح، الشيف حيدر عنيسي، والشيف منير رطيل.

وقد حاز شباب لبنان على 7 ميداليات ذهبية بفوز كاسح على 15 دولة عربية واجنبية شاركت في المنافسة على صناعة الحلويات الشرقية والغربية وهي: الصين، باكستان، الامارات، سوريا، اندونيسيا، الولايات المتحدة الامريكية، الهند، منغوليا، السعودية، قطر، الاردن والجزائر.