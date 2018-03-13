معوض: مبروك لعيتاني والمطلوب محاسبة شاملة

13 مارس, 2018 - 8:37 مساءً المصدر: وكالات
معوض: مبروك لعيتاني والمطلوب محاسبة شاملة

علق رئيس حركة الإستقلال ميشال معوض على قرار إخلاء سبيل زياد عيتاني قائلاً: “مبروك لزياد عيتاني حريته المستحقة لأنه بريء.”

وأضاف معوض عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “المطلوب إجراء محاسبة شاملة وشفافة حتى لا يتكرر ما حصل مع زياد في المستقبل وحتى لا نشوه سمعة لبنان عالمياً ولا تسقط ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية.”

13 مارس, 2018

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