الحريري يبارك ببراءة زياد عيتاني…

مبروك براءتك يا زياد. شرفتنا بزيارتك بيت الوسط، البيت الذي يناصر الحق والعدل ويدعم الثقافة والمسرح والحضارة والشباب والرياضة والعلم. أهم ما في قضيتك أن الدولة بقضائها واجهزتها الأمنية هي من أعادت النظر في القضية وهي نفسها من أثبتت براءتك، وهذا يدل على انه عندما تفعّل الدولة مؤسساتها وأجهزتها الأمنية، ينعم المواطن بالعدالة ويحصل على العيش الكريم الذي يستحقه.

A post shared by Saad Hariri (@saadhariri) on Mar 13, 2018 at 10:23am PDT