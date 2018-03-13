الحريري يبارك ببراءة زياد عيتاني…

نشر رئيس الحكومة سعد الحريري صورة تجمعه بالمسرحيّ زياد عيتاني وعائلته على حسابه على موقع “إنستغرام”، وقال:

“مبروك براءتك يا زياد. شرفتنا بزيارتك بيت الوسط، البيت الذي يناصر الحق والعدل ويدعم الثقافة والمسرح والحضارة والشباب والرياضة والعلم.

أهم ما في قضيتك أن الدولة بقضائها واجهزتها الأمنية هي من أعادت النظر في القضية وهي نفسها من أثبتت براءتك، وهذا يدل على انه عندما تفعّل الدولة مؤسساتها وأجهزتها الأمنية، ينعم المواطن بالعدالة ويحصل على العيش الكريم الذي يستحقه.”