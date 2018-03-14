الجيش يطيح برؤوس الإرهاب في الغوطة

احتدمت المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في محور عين ترما وسط قصف صاروخي و مدفعي ينفذه الجيش على ذات المحور.

ونقلت مصادر اعلامية قبل قليل خبر مقتل عدد من مسؤولي “فيلق الرحمن” باستهداف الطيران الحربي السوري، غرفة اركان “فيلق الرحمن” والمسماة بالـ “1000” في بلدة عين ترما شرق دمشق، الامر الذي ادى الى تدميرها ومقتل جميع من كان بداخلها.

وعرف من القتلى احد ابرز المسؤولين العسكريين في “الفيلق”، المدعو “ابو محمد سيف”، ونائب مسؤول اللواء 120 المدعو “ابو محمد جوبر”.

فيما لا تزال الاشتباكات جارية على محور عين ترما, اضافة الى استهداف الجيش السوري لمواقع جيش الاسلام في مدينة دوما.

هذا ووكان الجيش السوري قد تقدم أمس الثلاثاء في بلدة جسرين و سيطر على بعض المزارع المحيطة بها, بعد ان أتمت القوات السورية مهمتها الأولية بشطر الغوطة الشرقية الى ثلاث قطاعات هي:

1- دوما

2- حرستا

3- باقي بلدات الغوطة الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة المجموعات المسلحة.