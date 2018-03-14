من هو ملك جمال المرشحين في لبنان.. ؟

لوحظ انه من بين المرشحين الى الانتخابات النيابية عدد لا يستهان به من الشبان والشبات، ولكن اللافت ان من بينهم اشخاص يصلحون للترشح ايضا الى مباريات الجمال، ولكن ما الخطأ اذا تم جمع السياسة والشأن العام مع الجمال؟

فكما جيسيكا عازار اثارت موجة ايجابية بترشحها لدى الشباب، فلوحظ ان ملك جمال المرشحين هو المهندس مايكل مخايل المرشح عن المقعد الارثوذكسي في بيروت الثانية، فهو مهندس نشيط ومتكلم جيد في السياسة ويدرك الوضع السياسي اللبناني برمته وخصوصا انه خاض انتخابات بلدية منذ اشهر فاز بها، كما انه يلاقي حالة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.