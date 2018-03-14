أهالي نبل والزهراء يحذرون تركيا



اصدر اهالي نبل والزهراء المدافعين عن قراهم تعليقاً على اعتداء الطائرات التركية على المواقع والمدنيين المحيطة بالمنطقة ، البيان التالي :

اولاً : ‏إن ما قامت به الطائرات التركية من استهداف لمواقع الحلفاء في نبل والزهراء وأسفر عنها عدد من الشهداء ‏المدنيين يشكل عدوانا إضافيا على الشعب والدولة السورية .

ثانياً : إن وحشية العدوان التركي على اهلنا في عفرين وتدمير بيوتهم وتهجيرهم و الاعتداءات المتمادية على أهالي المنطقة غير مبررة وغير مقبولة وتستصرخ العالم للوقوف في وجهه.

ثالثاً ؛ إن المدافعين عن قرى المنطقة بما فيها نبل و الزهراء والمدافعين عن كل سوريا ، لهم حق الرد على أي اعتداء ويحذرون من أي تكرار ‏ لهذه الاعتداءات.



وكانت الغارات التركية قد أدى لاستشهاد 8 من عناصر حاجز الحراش على مدخل المدينتين صباح اليوم.