أهالي نبل والزهراء يحذرون تركيا

اصدر اهالي نبل والزهراء المدافعين عن قراهم تعليقاً على اعتداء الطائرات التركية على المواقع والمدنيين المحيطة بالمنطقة ، البيان التالي :
اولاً : إن ما قامت به الطائرات التركية من استهداف لمواقع الحلفاء في نبل والزهراء وأسفر عنها عدد من الشهداء المدنيين يشكل عدوانا إضافيا على الشعب والدولة السورية .
ثانياً : إن وحشية العدوان التركي على اهلنا في عفرين وتدمير بيوتهم وتهجيرهم و الاعتداءات المتمادية على أهالي المنطقة غير مبررة وغير مقبولة وتستصرخ العالم للوقوف في وجهه.
ثالثاً ؛ إن المدافعين عن قرى المنطقة بما فيها نبل و الزهراء والمدافعين عن كل سوريا ، لهم حق الرد على أي اعتداء ويحذرون من أي تكرار لهذه الاعتداءات.
وكانت الغارات التركية قد أدى لاستشهاد 8 من عناصر حاجز الحراش على مدخل المدينتين صباح اليوم.