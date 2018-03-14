بالفيديو: قوات النمر تسحق مواقع الإرهابيين في ريف دمشق

وذكرت مواقع سورية أن وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على بلدة مديرا في الغوطة الشرقية بعد معارك شرسة مع المجموعات الإرهابية.

وبهذا التقدم يكون الجيش العربي السوري نجح في شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين وحقق الالتقاء بالقوات المتواجدة في إدارة المركبات بحرستا.

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر اقتحام قوات النمر ووحدات الجيش السوري الأخرى لمواقع المجموعات الإرهابية في محافظة ريف دمشق.

وكانت القوة الضاربة في الجيش السوري — قوات النمر — قد انتقلت إلى جبهة الغوطة الشرقية لدمشق لبدء عملية عسكرية وتحريرها من المجموعات الارهابية.