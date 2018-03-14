جرأة نجوى كرم تشعل السوشل ميديا

14 مارس, 2018 - 11:47 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
جرأة نجوى كرم تشعل السوشل ميديا

تفاعل جمهور السوشل ميديا مع حديث شمس الغنية اللبنانية “نجوى كرم” مع جرأتها بالحديث عن خضوعها لعملية بوتكس تسببت بتورم بسيط في وجهها، حيث حياها جمهورها معتبرين انها نجمتهم الجميلة المحبوبة والمحترمة الواثقة بنفسها.

وكان لافتاً أحد التعليقات التي قالت صاحبتها: “بوتكس ومدري ايش، طب خصرها شو، حلمي احصل على خصر متلو، يخليلنا ياكي يا ست الكل”.

وسبق أن أحييت شمس الغنية سلسلة حفلات ناجحة في كندا والولايات المتحدة والشارقة، وتألقت بعدت اطلالات تعكس جمالها ورقتها، واحترامها لجمهورها خصوصاً في كالغاري حين غيرت طائرتها بسبب عطل فني ثلاث مرات ووصلت لتحيي الحفل احتراما لجمهورها دون أن تنام محققة ناجحاً كبيراً.

14 مارس, 2018

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