الموت يفجع فناناً سورياً

فُجع الكاتب والشاعر السوري عدنان العودة بوفاة والدته السيدة وضحة الجلد، ناعياً اياها بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: “ببالغ الحزن والأسى أنعي إليكم رحيل والدتي وضحة الجلد إلى دار البقاء.. لا أصاب الله لكم عزيزاً بمكروه ولا أثكلكم به..وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وأضاف: “عاشت كما الفرات دفّاقةً معطاءة..ورحلت دون أن نكون في وداعها كما حال الأمهات السوريّات أجمعين..ليضاف إلى وجعنا الدّامي وجعٌ جديد.. بعد الآن..ما نفع المناديل البيض إن لم نلّوحها في غيابك يا يومّا؟!”.

وأعلن في منشور آخر عن طريقته الخاصة في تلقي واجب العزاء، قائلاً: “الأصدقاء في الامارات العربية المتحدة: يسألني الأحبّة إن كنت سأقيم مجلس عزاء لأم الأمهات وضحة الجلد..وضحة الجلد ابنة الحياة ونبع حياة وفرح..وبطلة من بطلات فيلم (كلام حريم)..لامرأة كهذه لا عزاء سوى السلام على روحها غناءً وشعراً وموسيقى في الرواق دبي..السبت ما بعد القادم 24 آذار”.

وختم: “أنا ابن عشتار..وسيكون الرواق-دبي المكان الأمثل للاحتفاء بامرأة بهذا الدفق والعذوبة..كما يليق بها”.

يُذكر أن آخر أعمال العودة التلفزيونية كان مسلسل “اوركيديا” الذي عرض في شهر رمضان المنصرم، وأخرجه حاتم علي.