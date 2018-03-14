بري: الموازنة يجب أن تقر قبل مؤتمر “باريس”

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في تصريح له خلال لقاء الأربعاء النيابي أن “​الموازنة​ يجب ان تقر قبل مؤتمر باريس ودعوت الى تكثيف جلسات لجنة المال والموازنة بشكل يومي وسأسعى الى تعيين جلسة لاقرارها قبل عطلة الفصح”، مشيراً إلى “أنني وعدت ​القضاة​ عندما زاروني بأننا سنسعى الى الإبقاء على صندوق التعاضد مستقلاً”.

ونقل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي بزي​ في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي عن بري قوله “أتطلع الى اجراء جلسة عامة لمناقشة الموازنة قبل نهاية آذار “فتح عقد استثنائي من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لزوم ما لا يلزم وملف اعتكاف القضاة يعالج”، مشيراً إلى أن “​لبنان​ حقق اول انتصار في ملف ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي اذ دخل ​الجيش​ و”اليونيفيل” الى الحدود البحرية حيث تطابقت المعالم البحرية مع الخرائط اللبنانية”.