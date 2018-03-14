بري: الموازنة يجب أن تقر قبل مؤتمر “باريس”

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له خلال لقاء الأربعاء النيابي أن “الموازنة يجب ان تقر قبل مؤتمر باريس ودعوت الى تكثيف جلسات لجنة المال والموازنة بشكل يومي وسأسعى الى تعيين جلسة لاقرارها قبل عطلة الفصح”، مشيراً إلى “أنني وعدت القضاة عندما زاروني بأننا سنسعى الى الإبقاء على صندوق التعاضد مستقلاً”.
ونقل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي عن بري قوله “أتطلع الى اجراء جلسة عامة لمناقشة الموازنة قبل نهاية آذار “فتح عقد استثنائي من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لزوم ما لا يلزم وملف اعتكاف القضاة يعالج”، مشيراً إلى أن “لبنان حقق اول انتصار في ملف ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي اذ دخل الجيش و”اليونيفيل” الى الحدود البحرية حيث تطابقت المعالم البحرية مع الخرائط اللبنانية”.