من هو الرجل الذي اتصلت به نانسي عجرم ولم يجب؟

وجّه كل من الإعلامي اللبناني بيار ربّاط والمخرج كميل طانيوس دعوة للنجمة نانسي عجرم للحلول ضيفة على برنامج “منّا وجرّ” في حلقة خاصة بمناسبة “يوم الأم”، بعد سلسلة تغريدات دارت بين الثلاثة عبر موقع “تويتر”.

وبعد محاولته الاتصال بها مباشرةً على الهواء خلال حلقة الأمس، ردّت نانسي على تغريدة رباط بعفويتها المعهودة، معربةً عن موافقتها على الحلول ضيفةً على حلقة الأسبوع القادم للاحتفال بـ “يوم الأم” في الاستوديو، وكتبت: “بيار عم تلفنلك بس خطك مسكَر. الهيئة بطارية تلفونك هيي الي خالصة Yes with great pleasure أنا معكن الأسبوع يلي جاي بحلقة عيد الأم”.

وفور نشر تغريدتها، تساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعو البرنامج عمّا إذا كانت نانسي ستصطحب ابنتيها ميلا وإيلا إلى الاستوديو للمشاركة في الحلقة أم لا. وكانت عجرم قد أطلّت برفقة ابنتها ميلا قبل أعوام في حلقة “ليلة عيدك” الخاصة والتي عُرضت على قناة MTV، وكانت حينها حاملاً بابنتها الثانية إيلا.