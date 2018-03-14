طهران: التغييرات في البيت الأبيض أمر داخلي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني،بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، أن طهران لا تعطي أهمية كبيرة لإقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، واصفا إياها بأنها أمر أمريكي داخلي.

وفي لقائه الصحفي الأسبوعي الأخیر للعام الإیراني الجاري علق قاسمي على تقارير بأن إقالة تيلرسون جاءت بسبب اختلاف موقفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “الصفقة النووية” مع إيران، قائلا إن إقالة موظفي البیت الأبیض لیست بالموضوع الجدید.

وأضاف: “لقد شهدنا مرات عدیدة حصول تغییرات كبیرة في الإدارة الأمریكیة، إلا أنها موضوع داخلي، المهم بالنسبة لنا التوجهات والسیاسات التي نتخذ مواقفنا بناء علیها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا له.

وعزا ترامب قراره إلى خلافات كبيرة بينه وبين تيلرسون حول عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الصفقة النووية مع إيران، موضحا: “أعتقد أن هذه الصفقة رهيبة، فيما يعتقد هو أنها مقبولة، أردنا إما أن نخرج من الاتفاق أو نعدله، ولكن موقفه كان مختلفا”.