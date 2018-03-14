مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر الدورة 14

تم اليوم الإعلان عن برنامج “بايبود” 2018 من قبل “مقامات” (Maqamat) ممثلة بالمؤسس والمدير الفني عمر راجح والمديرة الفنية لـ”بايبود” ميا حبيس، خلال مؤتمر صحافي أقيم، في متحف سرسق برعاية وزارة الثقافة.

يقيم مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر برنامجا غنيا ومنوعا من العروض، وورش العمل والنقاشات، ومعرضا فوتوغرافيا في نيسان، في انطلاق الدورة الرابعة عشر من “بايبود” (BIPOD) – مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر. وسيتم عرض مجموعة من العروض العالمية، ويستقبل فرقا للرقص من لبنان والعالم العربي يوم الأربعاء 11 نيسان وحتى الجمعة 27 منه.

ألقيت كلمات لمدير المركز الثقافي الإيطالي في بيروت ادواردو كريزافوللي، مسؤولة الشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية كريستين سميث ومدير معهد غوته في لبنان ماني بورناغي.

كما حضر كل من لين طحيني قساطلي مستشارة وزير الثقافة اللبناني، واليزابيت غيلغن نائب رئيس البعثة في السفارة السويسرية، منال قرطام ممثلة السفارة النروجية، وممثلون عن مؤسسات شريكة.

قال عمر راجح: “أملنا الوحيد اليوم هو في الثقافة والوعي، العالم يضيق بنا ولم نعد نملك إلا خيارا بين إثنين إما الإستسلام والطاعة أو الإصرار على خلق مساحات خضراء ومضيئة ملهمة لروحنا وعقلنا. خيارنا الوحيد اليوم هو الثقافة، هو العمل الفني، هم الفنانين الذين يفتحون لنا آفاق جديدة ورؤى وأحلام. نستثمر في الحاضر لأننا نؤمن انها الطريق الوحيد إلى مستقبل أفضل ونعمل اليوم لاننا نرفض الجهل ومعه القمع بكل اشكاله. نرفض الإستسلام ونصر على البحث عن معنى هذا الإنسان الأفضل”.

وأضاف: “في كل سنة نواجه تحد الإستمرار والتجديد والأهم تحد الصدق في تقديم أعمال فنية بحجم المهرجان وجم توقعات الجمهور. مسؤوليتنا هي البحث والحفر في جدار الحاضر ويبدو ان مسؤولية هذا الجمهور هو الوقوف دائما إلى جانب المهرجان ودعمه فنحن بحاجة إلى الناس، كل الناس”.

أما ميا حبيس قالت: “تحيي “مقامات” النساء ككل، وليس فقط مصممات الرقص، اللواتي يكافحن يوميا، علنا أو سرا، ويواصلن السير في الحياة بشكل ملحوظ. نهدي الدورة الرابعة عشر من “بايبود” لهن. الطريق طويلة ومليئة بالعقبات ولكن مع السنين، أعتقد بأن الرقص يمكن أن يترافق أكثر من أي وقت مضى بالقدرة على إزالة كل آثار الصراع”.

واشارت الى انه في هذه الدورة من “بايبود”، نحتفي بالنساء، بإبداعهن، وعملهن الشاق الذي يناقش المجتمع ويسلط الضوء على أفكار ومفاهيم جديدة تمتد لتصبح أداة للازدهار والتغيير”.

برنامج “بايبود” 2018

يشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 16 راقصا من مختلف البلدان بدءا من أسبانيا، وإيطاليا، والنروج وآيسلندا وصولا إلى مصر، وفلسطين، وسويسرا/الولايات المتحدة الأمريكية. وسينظم في كل من D Beirut ومتحف سرسق.

وسيقدم المهرجان منصة للفرق الايطالية ويستضيف 5 عروض لمصصمي رقص ايطاليين بالشراكة مع السفارة الإيطالية في لبنان ووزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية (MiBACT) والمركز الثقافي الايطالي في بيروت.

ويختتم المهرجان بمعرض للمصورة الفوتوغرافية اللبنانية مريام بولس.

ويقدم “بايبود” 2018 جائزة “إنجازات مدى الحياة” للسيدة جورجيت جبارة، الشخصية التي لعبت دورا جوهريا في تأسيس وتطوير الرقص في لبنان والمناضلة في مجال الرقص التي لم تسمح لأي شيء أن يقف في طريق تحقيق حلمها.

كما تقام الدورة السابعة من “ملتقى ليمون”، وهو منصة تعرض وتروج للرقص المعاصر في العالم العربي وتنظم بالتزامن مع مهرجان “بايبود”، من يوم الجمعة 13 نيسان حتى الأحد 15 نيسان، وتقدم أكثر من 20 فنانا من لبنان ومختلف البلدان العربية. سوف يحضر هذه الدورة أيضا أكثر من 40 مديرا لمهرجانات عالمية ومنظمي برامج راقصة.

كما سيعقد لقاء، على هامش المهرجان، لمدراء شبكة APAP المؤلفة من مجموعة من المهرجانات الأوروبية والتي تضم “مقامات” بيت الرقص. www.apapnet.eu