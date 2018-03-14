ازاحة الستارة عن اول نصب للبابا فرنسيس

احتفلت بلدية الحدت – سبنيه – حارة البطم بازاحة الستارة عن أول نصب لقداسة البابا فرنسيس في لبنان، برعاية رئيس اساقفة بيروت المطران بولس مطر.

تحدث المطران مطر فقال: عندما اطل البابا فرنسيس من نافذته يوم انتخابه منذ خمس سنوات في العام 2013 على المؤمنين في ساحة القديس بطرس في روما، قام بحركة اذهلتنا جميعا، انحنى امام الألوف عشرات الألوف وقال لهم: “باركوني”. هو يطلب البركة اي ان يستنزل الشعب كله بركات الله على خادم الله هذا في كرسي بطرس في روما. نحن ننحني اجلالا لهذا الرجل الكبير الذي طلب بركة كل الناس من اجل اعماله.

واضاف “في الحقيقة دخل القلوب قبل العقول وقد احبه الناس، هو الذي احب الجميع دون تمييز ولا استئذان. وعندما تكلم للمرة الاولى رسميا، حدث العالم عن المهمشين اخذا هذه الصورة انه هناك في البلدان الكبرى من يصنعون الأحداث، ولكن في المقابل هناك من هم في الاطراف هم المنسيون الذين لا يشعر بهم احد. ونحن في بلادنا عرفنا هذا الوضع عندما كانت الاطراف تعاني والعاصمة لها الاخضر واليابس.”





ولفت الى ان قداسته يوصينا بالاطراف وبالضعفاء والمهمشين كما يوصينا بالتضامن لا بالتضامن الوطني فحسب، اي بين مواطن واخر، بل بالتضامن بين الغني والفقير، لنكون كلنا سواسية، هذه هي وصيته الأساس، اهتموا بالمهمشين والمنسيين والضعفاء”.

وختم: “ان لبنان اليوم بخير يعيش الامن والامان والناس تعيش متلاحمة وطبعا هناك تسابق على الحكم وعلى السلطة، وان كان هذا التسابق للخير العام بارك الله فيه. وقد قال بولس الرسول:” تنافسوا في الصالحات”. اصلح الله قلوبنا جميعا واعطانا ان نكون في خدمته في مجده تعالى وخدمة اوطاننا وزرع السلام في القلوب. امنيته هي امنيتنا جميعا هذا المساء. شكرا للحدت واهلها الذين اعطونا اليوم ان يدخل البابا فرنسيس في جغرافية الطرق فيها ومعالمها وفي جغرافيا لبنان وروحه. عشتم. عاشت الحدت وعاش لبنان”.