بريتال تشيع الشاب “مظلوم”

شيعت بلدة بريتال وقرى شرقي بعلبك المغدور الشاب ياسين محمد مظلوم، الذي قضى يوم الجمعة الماضي خلال مداهمة محمد مظلوم الملقب بـ”الشبح”.

وكانت عائلة مظلوم قد تسلمت جثته امس بعد مبادرة من الرئيس نبيه بري بالذهاب بالتحقيق حتى النهاية ومفاوضات وعد بها اللواء عماد عثمان من خلال زيارة تعزية لبريتال من قبل العميد حبيب مجاعص.

وألقى الناشط الاجتماعي حسن مظلوم كلمة أهالي بريتال خلال التشييع، مطالباً “عدم تضييع التحقيق بعدما تبنى ووعد على عاتقه اللواء عثمان بإجراء تحقيق شفاف يصل إلى خواتم عادلة ومنصفة ودعا إلى “توفير بيئة انمائية ملائمة في المنطقة تريح الناس وتخفف من الملاحقات وعمليات الإعدام العشوائية”، مضيفاً، “في بريتال مقابل كل مطلوب يوجد عشرين مجاز”.





وتوجه بالشكر للرئيس نبيه بري وقيادة الحركة وكتلة الوفاء للمقاومة الذين واكبو تحركهم حتى تسلم الجثمان.