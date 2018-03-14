إيران.. النساء قريبا خلف مقود الطائرات

سمحت قيادة شركة الطيران “إيران إير” للنساء الإيرانيات بتشغيلهن في منصب طيار.

جاء هذا الإعلان على لسان فرزانه شرفبافي، رئيسة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير” وأول امرأة تتولى منصباً من هذا القبيل في إيران.

وقالت شرفبافي: “من المهم جدا بالنسبة لنا أن تشغل النساء وظيفة طيار”، مضيفة أن النساء ستبدأن مسارهن في هذه الوظيفة من منصب “مساعد قائد الطائرة”.

وتعلن قيادة “إيران إير” كل عام عن وظائف شاغرة جديدة، وقررت هذه المرة اجتذاب النساء إلى صفوفها لمنحهن فرصة شغل وظائف طيارين. وتشغل الآن 5 نساء عاملات في “إيران إير” وظائف المراتب العليا وزهاء 16% من النساء وظائف المراتب المتوسطة.