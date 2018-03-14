“قوى الامن”: تدابير سير في ارصون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان عن انه “اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 من تاريخ 17/3/2018، سيقام في منطقة ارصون، سباق “تسلق الهضبة الأول” للسيارات، كما ستقام التجارب بتاريخ 15/3/2018 من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 17.00.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تدابير سير في الاوقات والتاريخين المذكورين وفقا لما يلي:

منع مرور السيارات على طريق عام ارصون – جورة ارصون- قرنايل وتحويله الى طريق عام ارصون – صليما، وذلك حتى انتهاء السباق.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظا على السلامة العامة”.