“قوى الامن”: تدابير سير في ارصون

14 مارس, 2018 - 6:25 مساءً المصدر: وكالات
“قوى الامن”: تدابير سير في ارصون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان عن انه “اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 من تاريخ 17/3/2018، سيقام في منطقة ارصون، سباق “تسلق الهضبة الأول” للسيارات، كما ستقام التجارب بتاريخ 15/3/2018 من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 17.00.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تدابير سير في الاوقات والتاريخين المذكورين وفقا لما يلي:
منع مرور السيارات على طريق عام ارصون – جورة ارصون- قرنايل وتحويله الى طريق عام ارصون – صليما، وذلك حتى انتهاء السباق.
يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظا على السلامة العامة”.

14 مارس, 2018

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