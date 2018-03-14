قطر والعراق يوقعان اتفاقا حول تعزيز التعاون الأمني

وقع العراق وقطر، اليوم الأربعاء، في الدوحة، مذكرة تفاهم ثنائية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأوضحت وسائل الإعلام القطرية الرسمية، أن مراسم التوقيع شارك فيها مدير الأمن العام القطري، اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، ووكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اللواء ماهر نجم عبد الحسين، بحضور عدد من القيادات الأمنية في البلدين.

ونقلت صحيفة “الشرق” عن الخليفي قوله، في تصريح صحفي، إن “مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها العراقية تهدف لمزيد من التعاون الأمني المشترك، وتنظيم عملية التنسيق بين الدولتين، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، بما يملكه العراق الشقيق من خبرات تراكمية في المجال الأمني، وكذلك الاستفادة من الخبرات القطرية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال”.

وأشار المسؤول القطري إلى أن الوثيقة “تشتمل على أغلب المجالات خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التزييف والتزوير والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال وأمن الموانئ والمطارات”.

وأكد أن الطرفين يعتزمان تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين من المختصين تتولى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيدا “بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات”.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أن مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين تفتح أفقا جديدا للتعاون الأمني لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال إن الوثيقة تشمل عددا من المجالات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون.

وكان الجانبان القطري والعراقي قد عقدا، قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم، جلسة مباحثات لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها.