بالصور – كلب يثير ضجة بسبب ملامحه البشرية!

أثار الكلب يوغي من نوع “Shih-poo”، الذي أكمل عامه الأول الشهر الماضي، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صور له ولزميلته الكلبة داريا التي تبلغ من العمر 8 أعوام وهي من نوع “Shih Tzu”.

ونشرت الصورة على موقع تويتر، حين علّق الناس عليها وقارنوا ملامحه بملامح بعض المشاهير، وقد سئلت شانتال ديجاردان، صاحبة الكلب يوغي من ولاية ماساتشوستس الأميركية، عمّا إذا كانت قد أقامت تعديل على صور كلبها، فنفت، معتبرة أنها ليست مصورة فوتوغرافية، وكل ما في الأمر أن الكلب لديه ملامح بشرية والطريقة التي ينظر بها إلى الكاميرا توحي بذلك، بحسب موقع النهار.

يذكر أنّ شانتال اشترت يوغي في شهر نيسان، ولم تكن تلحظ وجهه البشري من قبل، وأضافت: “يوغي سعيد جدًا ولا أراه مختلفاً”.