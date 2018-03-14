كيف كانت جيسيكا عازار قبل 13 عامًا؟

14 مارس, 2018 - 7:23 مساءً المصدر: وكالات
كيف كانت جيسيكا عازار قبل 13 عامًا؟

نشرت المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الإعلامية جيسيكا عازار على حسابها الخاص عبر تويتر صورة لها من الأرشيف تعود لـ14 آذار 2005.

وعلّقت عازار قائلة: “١٤ آذار لما صار الحلم ساحة وصارت الساحة حرية وسيادة وعلم. وكتبنا بدم الشهداء بيان الإستقلال… والكرامة”.

وسبق هذه التغريدة أخرى جاء فيها: “١٤ آذار الحلم والأمل، باقي بضمير وعقل كل لبنانية ولبناني. رح يضل الصخرة لي بنينا عليها استقلالنا التاني، يوم لي كتبنا بوحدتنا جلاء آخر جندي للاحتلال السوري عن أرض لبنان. و١٤ آذار باقي ليخلصنا من بقايا وذهنية الاحتلال المتنكر بكل الأقنعة”.

 

14 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل