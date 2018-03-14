كيف كانت جيسيكا عازار قبل 13 عامًا؟

نشرت المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الإعلامية جيسيكا عازار على حسابها الخاص عبر تويتر صورة لها من الأرشيف تعود لـ14 آذار 2005.

وعلّقت عازار قائلة: “١٤ آذار لما صار الحلم ساحة وصارت الساحة حرية وسيادة وعلم. وكتبنا بدم الشهداء بيان الإستقلال… والكرامة”.

وسبق هذه التغريدة أخرى جاء فيها: “١٤ آذار الحلم والأمل، باقي بضمير وعقل كل لبنانية ولبناني. رح يضل الصخرة لي بنينا عليها استقلالنا التاني، يوم لي كتبنا بوحدتنا جلاء آخر جندي للاحتلال السوري عن أرض لبنان. و١٤ آذار باقي ليخلصنا من بقايا وذهنية الاحتلال المتنكر بكل الأقنعة”.

١٤ آذار لما صار الحلم ساحة وصارت الساحة حرية وسيادة وعلم. وكتبنا بدم الشهداء بيان الإستقلال… والكرامة. pic.twitter.com/suoKP1P1Ud — Jessica Azar (@Jessicaazar) March 14, 2018

١٤ آذار الحلم والأمل، باقي بضمير وعقل كل لبنانية ولبناني. رح يضل الصخرة لي بنينا عليها استقلالنا التاني، يوم لي كتبنا بوحدتنا جلاء آخر جندي للاحتلال السوري عن أرض لبنان. و١٤ آذار باقي ليخلصنا من بقايا وذهنية الاحتلال المتنكر بكل الأقنعة. — Jessica Azar (@Jessicaazar) March 14, 2018