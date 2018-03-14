الحريري في روما

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم الى روما، لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر روما-2 الذي دعت اليه مجموعة الدعم الدولية للبنان والمخصص لدعم المؤسسات الامنية والعسكرية الرسمية في لبنان.

ويفتتح المؤتمر غدا عند الثالثة عصرا بتوقيت روما – الرابعة بتوقيت بيروت، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية بكلمة لرئيس وزراء ايطاليا باولو جانتيلوني، ثم يلقى الرئيس الحريري كلمة لبنان، كما يلقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس كلمة المنظمة الدولية.

وبعد التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الوفود، يعقد المؤتمر جلسة عمل مغلقة، ويختتم بمؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو.