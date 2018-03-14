مفاجآت وتحديات على طريق المرأة نحو المجلس النيابي

تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان مشاركة قياسية من المرشحات، إذ تقدمت 111 امرأة للترشح وهو ما يتجاوز 11% من إجمالي المرشحين.

وتجري الانتخابات اللبنانية للمرة الأولى وفق النظام النسبي، الذي قسم لبنان إلى 15 دائرة، حيث يتنافس المرشحون على 128 مقعدا في مجلس النواب.

شهد هذا العام حراكا سياسيا غير مسبوق للنساء فهناك 111 مرشحة من بين 976 ترشحوا للمجلس النيابي.

واللافت للنظر هو ترشح عدد من الإعلاميات، و 20% فقط من المرشحات منتميات أو متحالفات مع أحزاب والنسبة الأكبر من المرشحات المستقلات.

وقالت المرشحة عن دائرة البطرون ليال بو موسى، إن “عدد المرشحات محفز ويبشر بالخير ولكنه ليس كبيرا”، متعجبة من تباهي بعض الأحزاب بضم المرأة على لوائحها الانتخابية، في حين أنه حق أصيل وطبيعي للنساء.

كما دعت الناخبين إلى تغيير النواب وتجربة وجوه جديدة حتى لا تكون المقاعد النيابية صك ملكية لأسماء معينة.

وأشارت بو موسى إلى أن نقص التمويل يمثل تحديا للمرشحات، لافتة إلى أنهن يلجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الدعاية المكلفة.

من جانبه قال المحلل السياسي، فادي عاكوم، إنه لا يوجد أي تحرك سياسي أو على صعيد المجتمع المدني أو المنظمات النسائية الفاعلة، لإثبات وجود المرأة.

وعن دور الأحزاب في التمكين السياسي للمرأة، قال عاكوم إن الأحزاب لا تعطى الكرسي إلا لمن تستطيع أن تؤمن عدد كبير من الأصوات.